В Одессе глава благотворительного фонда назвала Степанова трусом за отрицание недостатка коек для больных COVID-19

7 октября, 2020, 16:39

Одесский волонтер, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова считает, что министр здравоохранения Максим Степанов "трусливо пытается игнорировать кризис с нехваткой мест в одесских больницах"

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация об отсутствии свободных коек для пациентов с коронавирусом в Одессе недействительна.

"Последняя "зрада" была в Одессе, что у нас полностью закончились кровати. Это полная неправда. Конечно, там есть кровати, и мы отслеживаем это по всей стране ... У нас есть кровати в Одессе, и мы вводим дополнительные кровати", - отметил Степанов.

По мнению министра, информация от врачей и волонтеров о том, что больницы не принимают новых больных из-за нехватки кроватей, недостоверна.

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В то же время, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова ответила министру:

"Трудности, говорите? Какие решаются? Людей выставляют со скорых и отправляют домой. И решаются проблемы не вами, а здесь, на месте и только под давлением. Назвать черное белым это так сейчас принято у представителей власти? Вместо того, чтобы решать вопросы на местах и привести в чувство департамент здравоохранения Одессы, вы решили написать, что это зрада ... Трусливый поступок. Не ожидала ".

Степанов заявил, что ситуацию с коронавирусом перед выборами "используют некоторые политические деятели".

В то же время, сам министр баллотируется под первым номером в списке "Слуги народа" в областной совет Одесской области.

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