В Одессе глава благотворительного фонда назвала Степанова трусом за отрицание недостатка коек для больных COVID-19
Об этом сообщает одесское издание "Думская".
"Последняя "зрада" была в Одессе, что у нас полностью закончились кровати. Это полная неправда. Конечно, там есть кровати, и мы отслеживаем это по всей стране ... У нас есть кровати в Одессе, и мы вводим дополнительные кровати", - отметил Степанов.
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В то же время, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова ответила министру:
"Трудности, говорите? Какие решаются? Людей выставляют со скорых и отправляют домой. И решаются проблемы не вами, а здесь, на месте и только под давлением. Назвать черное белым это так сейчас принято у представителей власти? Вместо того, чтобы решать вопросы на местах и привести в чувство департамент здравоохранения Одессы, вы решили написать, что это зрада ... Трусливый поступок. Не ожидала ".
Степанов заявил, что ситуацию с коронавирусом перед выборами "используют некоторые политические деятели".
В то же время, сам министр баллотируется под первым номером в списке "Слуги народа" в областной совет Одесской области.
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