В Киеве состоится фестиваль "Дни Вышеградского кино"
"Дни Вышеградского Кино" - это неделя показов современных фильмов из региона Вышеградской группы - группировки четырех центральноевропейских стран: Польши, Чехии, Венгрии и Словакии.
В этом году программа состоит из 11 фильмов, которые будут представлены режиссерами в формате Q & A. В 2020-2021 Республика Польша председательствует в Вышеградской Группе, именно поэтому программа имеет усиленный акцент на польском кино. Также в рамках "Дней Вышеградского Кино" состоится онлайн круглый стол с представителями культурных институтов стран-участниц на тему "копродукции украинского контента со странами Вышеградской четверки". Модератором мероприятия выступит Андрей Халпахчи.
Во время кинособытия в кинотеатре "Октябрь" состоится выставка от Чешского центра в Киеве "Чешские женщины в кино", кроме того будет представлена серия онлайн мастер-классов.
Список фильмов:
Шарлатан | Агнешка Холланд | 2020 | Чехия, Ирландия, Словакия, Польша
Charlatan | Agnieszka Holland | 2020 | Czech Republic, Ireland, Slovakia, Poland
Икар | Мацей Пепшиця | 2019 | Польша
Icarus | Maciej Pieprzyca | 2019 | Poland
Sweat | Magnus von Horn | Poland
Зея | Роберт Ґлинський | 2020 | Польша
Zieja | Robert Glinski | 2020 | Poland
Черный Мерседес | Януш Маевски | 2019 | Польша
Czarny Mercedes | Janusz Majewski | 2019 | Poland
Панк не заканчивается | Юрай Шлаука | 2019 | Словакия
Punk Never Ends | Juro Slauka | 2019 | Slovakia
Слуги | Иван Остроховски | 2019 | Словакия, Румыния
Servants | Ivan Ostrochovský | 2019 | Slovakia, Romania
Гавел | Славек Горак | 2020 | Чехия
Havel | Slávek Horák | 2020 | Czech Republic
Готовь, е**, убивай | Мера Форнай | 2019 | Чехия
Cook F ** k Kill | Mira Fornay | 2019 | Czech Republic
Валан | Бела Багот | 2019 | Венгрия
Valan | Béla Bagota | 2019 | Hungary
Оставшиеся | Барнабаш Тот | 2019 | Венгрия
Those Who Remained | Barnabás Tóth | 2019 | Hungary
Проект финансируется Международным Вышеградским Фондом, а также финансируется правительствами Чехии, Венгрии, Польши и Словакии за Вышеградские гранты от Международного Вышеградского фонда / International Visegrad Fund. Миссия фонда заключается в продвижении идей по устойчивому регионального сотрудничества в Центральной Европе. Для достижения такой цели, Предприятие общественной организации "Международный кинофестиваль "Молодость" будет организовывать Дни Вышеградского Кино в Киеве, демонстрируя фильмы с каждой страны Вышеградской четверки. Программная подборка фестиваля создана при содействии Польского института кино / The Polish Film Institute, Словацкого института кинематографии / Slovak Film Institute, Чешского кинофонда / Czech Film Center и Венгерского национального кинофонда / The Hungarian National Film Fund.
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