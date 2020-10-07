В Киеве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 6-летнего сына

7 октября, 2020, 19:15

Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 6-летнего сына в виде заключения под стражу сроком на два месяца

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Подольский райсуд столицы в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 7 и арестовал на 2 месяца мужчину, который подозревается в убийстве собственного малолетнего сына", - говорится в заметке.

Отметим, что 6 октября в Киеве произошел пожар в квартире. Ее владелец закрылся в квартире и отказывался открывать двери, поэтому спасателям, чтобы попасть внутрь, пришлось срезать двери.