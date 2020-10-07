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Espreso.tvОбществоВ Киеве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 6-летнего сына

В Киеве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 6-летнего сына


фото: facebook
Подольский районный суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 6-летнего сына в виде заключения под стражу сроком на два месяца

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"Подольский райсуд столицы в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 7 и арестовал на 2 месяца мужчину, который подозревается в убийстве собственного малолетнего сына", - говорится в заметке.

Отметим, что 6 октября в Киеве произошел пожар в квартире. Ее владелец закрылся в квартире и отказывался открывать двери, поэтому спасателям, чтобы попасть внутрь, пришлось срезать двери.

Во время осмотра в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело ребенка со следами насильственной смерти.

Полиция задержала отца по подозрению в убийстве сына. Предварительно установлено, что мужчина ножом нанес несколько ранений мальчику, после чего поджег кровать, на которой лежал ребенок.

7 октября мужчине объявили подозрение.

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