В Киеве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве 6-летнего сына
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
"Подольский райсуд столицы в полном объеме удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры № 7 и арестовал на 2 месяца мужчину, который подозревается в убийстве собственного малолетнего сына", - говорится в заметке.
Отметим, что 6 октября в Киеве произошел пожар в квартире. Ее владелец закрылся в квартире и отказывался открывать двери, поэтому спасателям, чтобы попасть внутрь, пришлось срезать двери.
Во время осмотра в одной из комнат полицейские обнаружили обгоревшее тело ребенка со следами насильственной смерти.
Полиция задержала отца по подозрению в убийстве сына. Предварительно установлено, что мужчина ножом нанес несколько ранений мальчику, после чего поджег кровать, на которой лежал ребенок.
7 октября мужчине объявили подозрение.
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