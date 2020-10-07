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Espreso.tvОбществоВ Киеве 383 новых больных COVID-19, умерли 6 человек

В Киеве 383 новых больных COVID-19, умерли 6 человек


фото: reuters
В Киеве 25 474 подтвержденных случаев COVID-19

Об этом сообщает городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 383 человека.

6 человек за сутки умерли. Всего умерли 442 киевлянина.

Заболели 212 женщин, 144 мужчина, 14 девочек от 3 месяцев до 16 лет и 13 мальчиков от 2 лет до 17.

Заболели 15 медиков.

В больницы были госпитализированы 72 пациента.

За сутки выписаны 349 человек. Всего переболели 8894 жителя Киева.

Всего в стационарах медучреждений сегодня лечатся 1587 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 322 пациента - в тяжелом состоянии. 509 получают кислородную поддержку. 31 больной - под аппаратами ИВЛ.

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