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Espreso.tvМирВ Брюсселе с 8 октября усилят карантин: закрывают кафе и бары

В Брюсселе с 8 октября усилят карантин: закрывают кафе и бары


фото: reuters
Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Брюсселе с 8 октября закроют все бары, кафе и концертные залы

Об этом сообщает The Guardian .

В столице Бельгии с четверга, 8 октября, усиливают карантин. Следовательно, запрещается употребление алкоголя в общественных местах, закрываются корнеры на продуктовых рынках и столовой в спортивных клубах. Закроют кафе, бары и концертные залы.

Рестораны остаются открытыми.

Отмечается, что карантин в Брюсселе усиливают из-за роста заболеваемости COVID-19. Ведь каждый седьмой тест, сделанный в столице Бельгии, показал положительный результат.

"Сейчас мы находимся в тройке лидеров в Европе: Брюссель уступает по количеству заражений только Парижу", - отметили в центре по борьбе с COVID-19.

Также по всей Бельгии будет запрещено собираться группами более трех человек за пределами рабочих мест и жилых домов.

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