В Брюсселе с 8 октября усилят карантин: закрывают кафе и бары

7 октября, 2020, 15:59

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Брюсселе с 8 октября закроют все бары, кафе и концертные залы

Об этом сообщает The Guardian .

В столице Бельгии с четверга, 8 октября, усиливают карантин. Следовательно, запрещается употребление алкоголя в общественных местах, закрываются корнеры на продуктовых рынках и столовой в спортивных клубах. Закроют кафе, бары и концертные залы.

Рестораны остаются открытыми.

Отмечается, что карантин в Брюсселе усиливают из-за роста заболеваемости COVID-19. Ведь каждый седьмой тест, сделанный в столице Бельгии, показал положительный результат.

"Сейчас мы находимся в тройке лидеров в Европе: Брюссель уступает по количеству заражений только Парижу", - отметили в центре по борьбе с COVID-19.

Также по всей Бельгии будет запрещено собираться группами более трех человек за пределами рабочих мест и жилых домов.

Напомним, городские власти Берлина приняли решение усилить некоторые карантинные ограничения в городе. Ограничили работу баров и ресторанов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb