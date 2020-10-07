В Брюсселе с 8 октября усилят карантин: закрывают кафе и бары
Об этом сообщает The Guardian .
В столице Бельгии с четверга, 8 октября, усиливают карантин. Следовательно, запрещается употребление алкоголя в общественных местах, закрываются корнеры на продуктовых рынках и столовой в спортивных клубах. Закроют кафе, бары и концертные залы.
Рестораны остаются открытыми.
Отмечается, что карантин в Брюсселе усиливают из-за роста заболеваемости COVID-19. Ведь каждый седьмой тест, сделанный в столице Бельгии, показал положительный результат.
"Сейчас мы находимся в тройке лидеров в Европе: Брюссель уступает по количеству заражений только Парижу", - отметили в центре по борьбе с COVID-19.
Также по всей Бельгии будет запрещено собираться группами более трех человек за пределами рабочих мест и жилых домов.
- Напомним, городские власти Берлина приняли решение усилить некоторые карантинные ограничения в городе. Ограничили работу баров и ресторанов.
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