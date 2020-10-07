В Британии Зеленскому устроили экскурсию на авианосце Prince of Wales
7 октября, 2020, 19:49
В рамках визита в Великобританию президент Владимир Зеленский посетил базу королевских ВМС в городе Портсмуте
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
Зеленский осмотрел авианосец Prince of Wales. Его приветствовали исполнением государственного гимна Украины. Президенту провели экскурсию и показали современное оснащение корабля.
Также Зеленский ознакомился с образцами вооружений британского оборонно-промышленного комплекса.
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