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Espreso.tvОбществоВ Британии Зеленскому устроили экскурсию на авианосце Prince of Wales

В Британии Зеленскому устроили экскурсию на авианосце Prince of Wales

В рамках визита в Великобританию президент Владимир Зеленский посетил базу королевских ВМС в городе Портсмуте

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Зеленский осмотрел авианосец Prince of Wales. Его приветствовали исполнением государственного гимна Украины. Президенту провели экскурсию и показали современное оснащение корабля.

Также Зеленский ознакомился с образцами вооружений британского оборонно-промышленного комплекса.

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