В Беларуси задержали около 10 участников дворового пикета
7 октября, 2020, 22:00
В Минске 7 октября вечером задержали около 10 участников дворового пикета в квартале Уручье-6
Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".
За полчаса до задержания на улице Гинтаута состоялась акция протеста с бело-красно-белыми флагами.
По словам корреспондента, участники акции протеста попытались убежать, но их задержали силовики в балаклавах.
Отметим, в Беларуси регулярно выходят на акции протеста против режима Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных. Протесты в стране продолжаются с 9 августа 2020 года.
- Белорусская ассоциация журналистов заявила, что в течение сентября силовики задержали 60 журналистов, освещавших протесты.
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