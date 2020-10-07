В Беларуси задержали около 10 участников дворового пикета

Об этом сообщает белорусская редакция "Радио Свобода".

За полчаса до задержания на улице Гинтаута состоялась акция протеста с бело-красно-белыми флагами.

По словам корреспондента, участники акции протеста попытались убежать, но их задержали силовики в балаклавах.

Отметим, в Беларуси регулярно выходят на акции протеста против режима Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых президентских выборов и освобождения всех политических заключенных. Протесты в стране продолжаются с 9 августа 2020 года.

Белорусская ассоциация журналистов заявила, что в течение сентября силовики задержали 60 журналистов, освещавших протесты.

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