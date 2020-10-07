Судью из Одесской области приговорили к 9 годам тюрьмы за получение взятки

7 октября, 2020, 13:46

7 октября 2020 года Высший антикоррупционный суд вынес приговор - 9 лет лишения свободы судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тыс. грн взятки.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В 2014 году указанный судья был разоблачен в вымогательстве и получении 570 тыс. грн от директора предприятия за удовлетворение иска по делу, которое рассматривал судья.

Деньги он получил в три этапа, дважды передача происходила в служебном кабинете.

Коллегия судей признала судью виновным в совершении преступления.

Судью приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества и со спецконфискацией.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней, если не будет внесена апелляционная жалоба.