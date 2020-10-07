Строительство баз ВМС: Таран объяснил содержание меморандума с Британией
7 октября, 2020, 21:52
Министр обороны Андрей Таран пояснил, что меморандум с минобороны Великобритании предусматривает поставку современных образцов военной техники, налаживание производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительство объектов базирования ВМС
Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.
"Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины ", - отметил Таран.
Конкретные меры по практической имплементации достигнутых договоренностей будут обсуждены во время встречи Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, которая состоится в четверг, 8 октября.
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- Напомним, 7 октября украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила военно-морскую базу Великобритании "Портсмут" . Во время мероприятия делегация осмотрела авианосец ВМС Prince of Wales.
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