Строительство баз ВМС: Таран объяснил содержание меморандума с Британией

7 октября, 2020, 21:52

Министр обороны Андрей Таран пояснил, что меморандум с минобороны Великобритании предусматривает поставку современных образцов военной техники, налаживание производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительство объектов базирования ВМС

Об этом сообщает пресс-центр Минобороны Украины.

"Реализация этих проектов позволит значительно усилить способности и боевой потенциал украинского флота, совместимость отечественных ВМС с военно-морским компонентом государств-членов НАТО. Кроме того, рассчитываем, что это станет драйвером восстановления судостроительной отрасли Украины ", - отметил Таран.

Конкретные меры по практической имплементации достигнутых договоренностей будут обсуждены во время встречи Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Беном Уоллесом, которая состоится в четверг, 8 октября.

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