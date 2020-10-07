Смертельное ДТП с пьяным полицейским: суд арестовал подозреваемого без права на залог
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"По предварительной информации, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - отметили в ГБР .
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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура.
❗️ 6 октября 2020 года Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения участковому офицеру полиции ...Опубликовано Государственное бюро расследований Вторник, 6 октября 2020 г.
- Напомним, 4 октября в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух женщин: одна от удара погибла, другую госпитализировали.
- В Нацполиции заявили об увольнении виновника ДТП с работы.
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