Смертельное ДТП с пьяным полицейским: суд арестовал подозреваемого без права на залог

7 октября, 2020, 07:28

Во вторник, 6 октября, Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога экс-полицейскому Деснянского управления полиции в Киеве, который 4 октября в Броварах на пешеходном переходе сбил двух женщин, в результате чего одна из пострадавших умерла, вторая получила травмы

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения. В случае доказательства вины виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", - отметили в ГБР .

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская областная прокуратура.

❗️ 6 октября 2020 года Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения участковому офицеру полиции ... Опубликовано Государственное бюро расследований Вторник, 6 октября 2020 г.

Напомним, 4 октября в Броварах пьяный полицейский сбил на пешеходном переходе двух женщин: одна от удара погибла, другую госпитализировали.

В Нацполиции заявили об увольнении виновника ДТП с работы.

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