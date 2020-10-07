Скелет тиранозавра "Стена" продали более чем за $ 30 млн
Об этом сообщает BBC .
Ископаемые остатки возрастом 67 млн лет купил анонимный участник торгов, сообщает корреспондент ВВС Джонатан Амос. Ориентировочная начальная цена экспоната составляла $ 6-8 млн, но участники интернет-аукциона начали быстро ее поднимать.
Цена Стена значительно превысила предыдущий рекорд - в 1997 году другого тираннозавра по имени Сью продали за 8,4 млн долларов. Ранее скелет экспонировали в Филдивский музей естественной истории в Чикаго. Куда теперь направится Стэн - пока неизвестно. Существуют опасения, что его могут "спрятать" в частной коллекции, и мы его больше никогда не увидим. Хотя в Christie's отказались объявить имя нового владельца, представитель компании Джеймс Гислоп заявил, что некоторые подробности о будущем динозавре могут появиться в течение ближайших дней.
Фактическая выигрышная ставка составляла $ 27,5 млн, но из-за комиссии и других дополнительных расходах окончательная цена составила 31,8 млн долларов.
Стэн имеет примерно 4 м высотой и 11 м длиной. Остатки животного нашли в 1987 году в геологической формации Гэл-Крик в Южной Дакоте.
Существо назвали в честь его первооткрывателя - палеонтолога-любителя Стена Сакрисона.
Эти ископаемые остатки считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся образцов тираннозавров.
Скелет состоит из 188 костей, которые нашли примерно на 16 метров ниже мелово-палеогеновой границы - геологического горизонта, который несет информацию о влиянии на Землю астероида и гибели динозавров примерно 66 млн лет назад.
"Стэн быстро стал "Стендартом" для тираннозавров рекс, учитывая, сколько слепков этой чрезвычайной находки продали по всему миру. Если вы видели тираннозавра в музее, скорее всего, это был отливок Стена. Его череп, пожалуй, сохранился лучше, учитывая, что нашли только его отдельные элементы, которые тщательно подготовили и прекрасно реконструировали", - отметил британский эксперт по динозаврам профессор Фил Мэннинг, работавший с этим скелетом.
Ученый добавил, что очень надеется, что экспонат оставят в открытом доступе.
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