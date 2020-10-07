Скелет тиранозавра "Стена" продали более чем за $ 30 млн

Фактическая выигрышная ставка составляла $ 27,5 млн, но из-за комиссии и других дополнительных расходах окончательная цена составила 31,8 млн долларов.

Стэн имеет примерно 4 м высотой и 11 м длиной. Остатки животного нашли в 1987 году в геологической формации Гэл-Крик в Южной Дакоте.

Скелет состоит из 188 костей, которые нашли примерно на 16 метров ниже мелово-палеогеновой границы - геологического горизонта, который несет информацию о влиянии на Землю астероида и гибели динозавров примерно 66 млн лет назад.

"Стэн быстро стал "Стендартом" для тираннозавров рекс, учитывая, сколько слепков этой чрезвычайной находки продали по всему миру. Если вы видели тираннозавра в музее, скорее всего, это был отливок Стена. Его череп, пожалуй, сохранился лучше, учитывая, что нашли только его отдельные элементы, которые тщательно подготовили и прекрасно реконструировали", - отметил британский эксперт по динозаврам профессор Фил Мэннинг, работавший с этим скелетом.

Ученый добавил, что очень надеется, что экспонат оставят в открытом доступе.