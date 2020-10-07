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Espreso.tvОбществоСкелет тиранозавра "Стена" продали более чем за $ 30 млн

Скелет тиранозавра "Стена" продали более чем за $ 30 млн


фото: bbc
Почти целый скелет тираннозавра рекс по имени Стэн продали за $ 31,8 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке

Об этом сообщает BBC .

Ископаемые остатки возрастом 67 млн лет купил анонимный участник торгов, сообщает корреспондент ВВС Джонатан Амос. Ориентировочная начальная цена экспоната составляла $ 6-8 млн, но участники интернет-аукциона начали быстро ее поднимать.

Цена Стена значительно превысила предыдущий рекорд - в 1997 году другого тираннозавра по имени Сью продали за 8,4 млн долларов. Ранее скелет экспонировали в Филдивский музей естественной истории в Чикаго. Куда теперь направится Стэн - пока неизвестно. Существуют опасения, что его могут "спрятать" в частной коллекции, и мы его больше никогда не увидим. Хотя в Christie's отказались объявить имя нового владельца, представитель компании Джеймс Гислоп заявил, что некоторые подробности о будущем динозавре могут появиться в течение ближайших дней.

Фактическая выигрышная ставка составляла $ 27,5 млн, но из-за комиссии и других дополнительных расходах окончательная цена составила 31,8 млн долларов.

Стэн имеет примерно 4 м высотой и 11 м длиной. Остатки животного нашли в 1987 году в геологической формации Гэл-Крик в Южной Дакоте.

Существо назвали в честь его первооткрывателя - палеонтолога-любителя Стена Сакрисона.

Эти ископаемые остатки считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся образцов тираннозавров.

Скелет состоит из 188 костей, которые нашли примерно на 16 метров ниже мелово-палеогеновой границы - геологического горизонта, который несет информацию о влиянии на Землю астероида и гибели динозавров примерно 66 млн лет назад.

"Стэн быстро стал "Стендартом" для тираннозавров рекс, учитывая, сколько слепков этой чрезвычайной находки продали по всему миру. Если вы видели тираннозавра в музее, скорее всего, это был отливок Стена. Его череп, пожалуй, сохранился лучше, учитывая, что нашли только его отдельные элементы, которые тщательно подготовили и прекрасно реконструировали", - отметил британский эксперт по динозаврам профессор Фил Мэннинг, работавший с этим скелетом.

Ученый добавил, что очень надеется, что экспонат оставят в открытом доступе.

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