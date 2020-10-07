СБУ разоблачила масштабный конвертцентр, который два года наносил государству по 2 млрд грн убытков ежемесячно

7 октября, 2020, 12:00

Служба безопасности Украины разоблачила конвертационный центр с оборотом в более 15 млрд грн, к организации которого причастны должностные лица коммерческих банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к организации схемы причастны должностные лица коммерческих банков и бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС). Последние, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска.

Таким образом, пояснили в пресс-службе, злоумышленники получили возможность использовать уязвимость информационных систем ГНС и, как следствие, - уклоняться от уплаты налогов.

Отмечается, что во время обысков в офисах и квартирах фигурантов дела правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также были обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов, по которым осуществлялась регистрация фиктивных компаний.

В пресс-службе добавили, что этот конвертцентр был частью более глобальной схемы формирования налогового кредита по НДС, который ранее блокировала Служба в ГНС.

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