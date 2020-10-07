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Espreso.tvОбществоРуководство Пентагона самоизолировалось из-за COVID-19 у командующего Береговой охраны США

Руководство Пентагона самоизолировалось из-за COVID-19 у командующего Береговой охраны США


фото: reuters
Высшее руководство Пентагона ушло на карантин, после того как COVID-19 заболел командующий Береговой охраны Чарльз Рэй

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, Рэй получил положительный тест на коронавирус, до этого он встречался с другими военными руководителями.

Помощник министра обороны США заявил, что на встрече присутствовали руководители других родов войск.

Все лица, имевшие контакт с генералом, отправились на карантин и тестирование.

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