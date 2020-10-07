Руководство Пентагона самоизолировалось из-за COVID-19 у командующего Береговой охраны США

7 октября, 2020, 09:31

Высшее руководство Пентагона ушло на карантин, после того как COVID-19 заболел командующий Береговой охраны Чарльз Рэй

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, Рэй получил положительный тест на коронавирус, до этого он встречался с другими военными руководителями.

Помощник министра обороны США заявил, что на встрече присутствовали руководители других родов войск.

Все лица, имевшие контакт с генералом, отправились на карантин и тестирование.