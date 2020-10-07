Рок-группа AC/DC анонсировала выход нового альбома в ноябре

7 октября, 2020, 14:05

Австралийская рок-группа AC/DC, которая официально объявила о воссоединении, выпустила песню под названием Shot In The Dark и анонсировала выход 17-го альбома

Об этом сообщает Classic Rock.

Выход первого за шесть лет альбома под названием PWR/UP запланирован на 13 ноября 2020 года.

По словам вокалиста Брайана Джонсона, в альбоме присутствуют некоторые рифовые идеи гитариста Малкольма Янга, который умер в 2017 году.

Группа выпустила первый сингл из альбома Shot In The Dark