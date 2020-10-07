Рок-группа AC/DC анонсировала выход нового альбома в ноябре
7 октября, 2020, 14:05
Австралийская рок-группа AC/DC, которая официально объявила о воссоединении, выпустила песню под названием Shot In The Dark и анонсировала выход 17-го альбома
Об этом сообщает Classic Rock.
Выход первого за шесть лет альбома под названием PWR/UP запланирован на 13 ноября 2020 года.
По словам вокалиста Брайана Джонсона, в альбоме присутствуют некоторые рифовые идеи гитариста Малкольма Янга, который умер в 2017 году.
Группа выпустила первый сингл из альбома Shot In The Dark
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки
-
Читайте также
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
-
22 сентября, 2020 Триумф зеленой лягушки