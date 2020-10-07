 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРазоблачительница плагиата в работах и. о. министра образования Шкарлета заявила об угрозах изнасилованием и слежении за ней

Разоблачительница плагиата в работах и. о. министра образования Шкарлета заявила об угрозах изнасилованием и слежении за ней

По словам основателей проекта Дисергейт, которая заявила о плагиате в работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета, за ней начали следить и слать угрозы об изнасиловании

Об этом соучредитель антиплагиатного движения Дисергейт Светлана Благодетелева-Вовк заявила на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает Центр противодействия коррупции .

Во время пресс-конференции активистка заявила, что ей присылают угрозы изнасилования, фотографии дома, ее личные фото, что свидетельствует о реальном слежении за ней.

Читайте также: Комитет Нацагентства подтвердил наличие плагиата в трех работах Шкарлета

По словам Светланы Благодетелевой-Вовк, полиция "не видела состава преступления" в угрозах изнасилования и преследовании и заявляла о "романтичном характере писем".

Читайте также: Статья главы МОН Шкарлета для докторской диссертации - плагиат, - активисты

Она отметила, что есть ряд видеозаписей с возможным преследователем. В частности, на одном из них видно, как он подходит к подъезду, фотографирует дверь. Он даже подходил к двери активистки с лопатой, делал фото входа в дом и камеры спостережження.

 

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать