Разоблачительница плагиата в работах и. о. министра образования Шкарлета заявила об угрозах изнасилованием и слежении за ней
Об этом соучредитель антиплагиатного движения Дисергейт Светлана Благодетелева-Вовк заявила на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает Центр противодействия коррупции .
Во время пресс-конференции активистка заявила, что ей присылают угрозы изнасилования, фотографии дома, ее личные фото, что свидетельствует о реальном слежении за ней.
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По словам Светланы Благодетелевой-Вовк, полиция "не видела состава преступления" в угрозах изнасилования и преследовании и заявляла о "романтичном характере писем".
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Она отметила, что есть ряд видеозаписей с возможным преследователем. В частности, на одном из них видно, как он подходит к подъезду, фотографирует дверь. Он даже подходил к двери активистки с лопатой, делал фото входа в дом и камеры спостережження.
Есть ряд видеозаписей с вероятным преследователем. Видно, как он подходит к подъезду, фотографирует дверь.- ГПК (@ zer0corruption_) October 7, 2020
Он даже подходил к двери активистки с лопатой, также делал фото.
Полицию едва заставили приехать с третьего раза. Те даже не хотели принимать заявление pic.twitter.com/1O1X2VPaYX
Дарья Каленюк: "Светлана известна активисткой, имеет адвокатов. Но целый месяц заняло, чтобы полиция начала расследование ... Полиция ждет нового Кагарлыке?" pic.twitter.com/ctOP4met4R- ГПК (@ zer0corruption_) October 7, 2020
Одно из сообщений Светлане на видео, которое полиция считает "романтическим": pic.twitter.com/1ZFVhGzswJ- ГПК (@ zer0corruption_) October 7, 2020
Такие сообщения полиция также считает "романтическими" (осторожно, нецензурная лексика) pic.twitter.com/LwTKG45L1c- ГПК (@ zer0corruption_) October 7, 2020
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