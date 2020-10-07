Разоблачительница плагиата в работах и. о. министра образования Шкарлета заявила об угрозах изнасилованием и слежении за ней

7 октября, 2020, 14:59

По словам основателей проекта Дисергейт, которая заявила о плагиате в работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета, за ней начали следить и слать угрозы об изнасиловании

Об этом соучредитель антиплагиатного движения Дисергейт Светлана Благодетелева-Вовк заявила на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", передает Центр противодействия коррупции .

Во время пресс-конференции активистка заявила, что ей присылают угрозы изнасилования, фотографии дома, ее личные фото, что свидетельствует о реальном слежении за ней.

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По словам Светланы Благодетелевой-Вовк, полиция "не видела состава преступления" в угрозах изнасилования и преследовании и заявляла о "романтичном характере писем".

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Она отметила, что есть ряд видеозаписей с возможным преследователем. В частности, на одном из них видно, как он подходит к подъезду, фотографирует дверь. Он даже подходил к двери активистки с лопатой, делал фото входа в дом и камеры спостережження.

Есть ряд видеозаписей с вероятным преследователем. Видно, как он подходит к подъезду, фотографирует дверь.



Он даже подходил к двери активистки с лопатой, также делал фото.



Полицию едва заставили приехать с третьего раза. Те даже не хотели принимать заявление pic.twitter.com/1O1X2VPaYX - ГПК (@ zer0corruption_) October 7, 2020

Дарья Каленюк: "Светлана известна активисткой, имеет адвокатов. Но целый месяц заняло, чтобы полиция начала расследование ... Полиция ждет нового Кагарлыке?" pic.twitter.com/ctOP4met4R - ГПК (@ zer0corruption_) October 7, 2020

Одно из сообщений Светлане на видео, которое полиция считает "романтическим": pic.twitter.com/1ZFVhGzswJ - ГПК (@ zer0corruption_) October 7, 2020

Такие сообщения полиция также считает "романтическими" (осторожно, нецензурная лексика) pic.twitter.com/LwTKG45L1c - ГПК (@ zer0corruption_) October 7, 2020

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