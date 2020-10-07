"С Днем рождения, Путин": мужчина совершил самоподжог в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает местное издание "Мегаполис".

Очевидцы сообщают, что огонь охватил только голову и плечи мужчины. Уже через минуту к нему на помощь поспешили люди, которые тушили его одеждой.

Сообщается, что он поджег себя в знак протеста - перед самосожжением он кричал что-то о дне рождения президента России Владимира Путина и подарке.

Мужчина держал у себя в руках плакат с надписью: "С днем ​​рождения, господин президент".

Напомним, это второе самосожжения в России за неделю. 2 октября главный редактор российского издания подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде.

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