"Парламент должен исправить все несогласованности": Зеленский заявил об отсутствии угроз для НАБУ и САП
Об этом он заявил в колонке для ЕП.
"Решение Конституционного суда по НАБУ может нравиться или не нравиться, но оно остается свидетельством об еще одном "сером" факте в украинском законодательстве. Почему закон о НАБУ так написан, лучше спросить у того, кто его подписал", - написал Зеленский.
По его словам, единственное последствие этого решения - то, что парламент должен исправить все несогласованности с Конституцией.
"Никаких угроз для НАБУ это не создало. Как нет угрозы и для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Здесь позиция проста. После ухода бывшего руководителя САП комиссия по избранию нового главы должна работать независимо и выбрать профессионального честного человека на эту должность", - заверил Зеленский.
Он отметил, что власти делают все, чтобы антикоррупционные органы действовали независимо.
- Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона о НАБУ.
- 17 сентября Рада назначила комиссию по отбору кандидатов на должность руководителя САП.
- ЕС и США заявили, что дальнейшая поддержка Украины зависит от прозрачности избрания руководителя САП.
- 23 сентября посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в ЕС обеспокоены событиями вокруг украинских антикоррупционных органов, будут внимательно наблюдать за этим и принимать во внимание в вопросе сохранения безвизового режима с Украиной.
- По словам Зеленского, новый руководитель САП будет избран в ближайшие месяцы.
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