 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Парламент должен исправить все несогласованности": Зеленский заявил об отсутствии угроз для НАБУ и САП

"Парламент должен исправить все несогласованности": Зеленский заявил об отсутствии угроз для НАБУ и САП


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский уверяет, что решение Конституционного суда о неконституционности указа о назначении директора НАБУ не создает никаких угроз для работы бюро

Об этом он заявил в колонке для ЕП.

"Решение Конституционного суда по НАБУ может нравиться или не нравиться, но оно остается свидетельством об еще одном "сером" факте в украинском законодательстве. Почему закон о НАБУ так написан, лучше спросить у того, кто его подписал", - написал Зеленский.

По его словам, единственное последствие этого решения - то, что парламент должен исправить все несогласованности с Конституцией.

"Никаких угроз для НАБУ это не создало. Как нет угрозы и для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Здесь позиция проста. После ухода бывшего руководителя САП комиссия по избранию нового главы должна работать независимо и выбрать профессионального честного человека на эту должность", - заверил Зеленский.

Он отметил, что власти делают все, чтобы антикоррупционные органы действовали независимо.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать