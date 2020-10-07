"Парламент должен исправить все несогласованности": Зеленский заявил об отсутствии угроз для НАБУ и САП

7 октября, 2020, 11:28

Об этом он заявил в колонке для ЕП.

"Решение Конституционного суда по НАБУ может нравиться или не нравиться, но оно остается свидетельством об еще одном "сером" факте в украинском законодательстве. Почему закон о НАБУ так написан, лучше спросить у того, кто его подписал", - написал Зеленский.

По его словам, единственное последствие этого решения - то, что парламент должен исправить все несогласованности с Конституцией.

"Никаких угроз для НАБУ это не создало. Как нет угрозы и для Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Здесь позиция проста. После ухода бывшего руководителя САП комиссия по избранию нового главы должна работать независимо и выбрать профессионального честного человека на эту должность", - заверил Зеленский.

Он отметил, что власти делают все, чтобы антикоррупционные органы действовали независимо.