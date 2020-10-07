"Никаких сообщений не получала": у Тихановской отреагировали на объявление России о розыске
7 октября, 2020, 19:44
Штаб Светланы Тихановской отреагировал на объявление России о розыске белорусской оппозиционерки и отметил, что она "никаких сообщений не получала"
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
В штабе белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской отреагировали на объявление политика в розыск в России.
"Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это неинтересно", - отметили в штабе.
Ранее стало известно, что на сайте МВД РФ появилось объявление о розыске лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
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