"Новая почта" приостановила услугу для безопасных онлайн-покупок "Сейф-сервис" из-за мошенников

7 октября, 2020, 13:03

"Новая почта" с 7 октября приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за действий мошенников, которые от имени компании присылают клиентам СМС-сообщения с номером несуществующей накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

"С 7 октября Новая почта приостанавливает предоставление услуги" Сейф-сервис", - говорится в сообщении.

В Пресс-службе напомнили, что услуга была запущена в тестовом режиме в августе для осуществления безопасных онлайн-сделок. Продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались и только после того, как покупатель осматривал и забирал посылку, деньги перечислялись на карту продавцу.

"К сожалению, мы видим, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они якобы от имени Новой почты присылают клиентам СМС-сообщение с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты. Мы постоянно блокируем такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются . Поэтому, чтобы защитить своих клиентов, компания решила приостановить действие услуги", - пояснили в пресс-службе.

При этом, отметили в компании, все сделки, которые были заключены клиентами до момента отключения услуги, будут проведены в обычном порядке.

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