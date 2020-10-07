"ЕС" будет требовать замены состав ТИК, - Княжицкий об отказе о регистрации списка на выборах в Кременчуге
Об этом он заявил в эфире программы "Содержательно с Егором Чечеринда" на Еспресо.TV.
"Комиссия не выполняет решение суда. Они сначала незаконно не зарегистрировали список "ЕС" в Кременчуге в городской совет. Партия подала в суд. Суд они проиграли. Они подали апелляцию. Апелляцию они проиграли. Сегодня они отказались выполнять решение суда, чем нарушили закон, и подпадает под нормы Уголовного кодекса ", - отметил Княжицкий.
Он отметил, что ТИК препятствует избирательному процессу.
"Они провели жеребьевку партий в избирательных бюллетеней без "Европейской Солидарности", - отметил нардеп.
По словам Княжицкого, представители "ЕС" вызвали полицию и написали заявление по нескольким статьям УК, которые возбудила ТИК.
"Мы обратились также в ЦИК. Будем требовать замены состава ТИК и привлечения к ответственности членов этой комиссии, которые под давлением мафиозных кланов не позволяют кременчужан свободно выбрать честных и порядочных людей в Кременчугский городской совет", - добавил нардеп.
- Напомним, в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
- Впоследствии, Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.
- 6 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что партия выиграла апелляционный суд по постановлению Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка. По словам народного депутата Николая Княжицкого, ТИК должна выполнить закон и зарегистрировать список "Европейской Солидарности" в Кременчугский городской совет.
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