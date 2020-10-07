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Espreso.tvОбщество"Движение сопротивления капитуляции" призвало активистов прийти на последнее заседание по делу Медведчука против Кипиани за книгу о Стусе

"Движение сопротивления капитуляции" призвало активистов прийти на последнее заседание по делу Медведчука против Кипиани за книгу о Стусе


фото: hromadske.ua
9 октября в Киеве состоится последнее заседание по делу по иску Виктора Медведчука против издательства "Vivat" и книги Вахтанга Кипиани "Уголовное дело Василия Стуса"

Об этом "Движение сопротивления капитуляции" объявило в Facebook.

"В пятницу, 9 октября, в 10:00 в Дарницком районном суде (ул. Кошица, 5а) запланировано последнее заседание по делу по иску кума Путина Виктора Медведчука против издательства "Vivat" и книги Вахтанга Кипиани "Уголовное дело Василия Стуса", - говорится в сообщении.

"Призываем всех, кому не безразличны наше национальное достоинство, история, культура, прийти под суд принять участие в акции в поддержку Стуса", - добавили в "ДСК".

Отмечается, что в рамках акции состоится "Народный трибунал" над Медведчуком, в рамках которого "общественность озвучит все преступные действия кума Путина, за которые он давно должен предстать перед правосудием".

Также активисты планируют сделать показ фильма "Запрещенный" режиссера Романа Бровко.

 

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