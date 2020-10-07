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Espreso.tvСпортПромоутер объяснил, почему в бою Ломаченко - Лопес не предусмотрено реванша

Промоутер объяснил, почему в бою Ломаченко - Лопес не предусмотрено реванша


фото: Getty Images
Промоутер Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса подтвердил, что в контракте на поединок между украинским и американским боксерами не предусмотрено реванша

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank.

По словам Арума, он не практикует опции реванша в контрактах для своих бойцов, поскольку другие промоутеры, в частности британец Эдди Хирн, злоупотребляют этим пунктом.

"Я не верю в опции реванша. Благодаря нашему другу Эдди Хирну ними злоупотребляют. Он прописывает опцию реванша в каждом контракте. Это признак неуверенности в том, как выступят его бойцы. Моя позиция такова: пусть бойцы дерутся, среди них будет победитель и побежденный. Если они захотят провести реванш, все будет зависеть от них. Но в одном из контрактов, над которыми я работаю, я не требую реванша ", - сказал Арум.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеющий титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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