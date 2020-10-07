После разоблачения масштабного конвертцентра СБУ будет просить Раду восстановить на предприятиях налоговые проверки

7 октября, 2020, 14:37

Служба безопасности Украины обратится с письмом в Комитет Верховной Рады финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок

Об этом пишет "Укринформ".

"СБУ сегодня будет обращаться с письмом в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательстве и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок", - цитирует издание слова начальника Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Ильи Витюка во время брифинга.

По словам Витюка, в связи с карантином такие проверки были приостановлены. При этом срочность таких проверок обусловлена тем, что СБУ прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своего существования организовал оборот средств на более чем 15 млрд грн. Так, с его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Для того, чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены", - пояснил он.

Витюк отметил, что благодаря взаимодействию с Государственной налоговой службой значительная часть этих предприятий уже прекратила свою деятельность.