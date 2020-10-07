Платформа по деоккупации Крыма: Кулеба предложил присоединиться Великобритании
7 октября, 2020, 22:46
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с британским коллегой Домиником Раабе предложил Великобритании присоединиться к платформе по деоккупации Крыма
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
Министры также поддержали продолжение политико-дипломатического давления на Россию для прекращения агрессии против Украины.
По словам министра, Крымская платформа - это новая международная площадка, которая консолидирует совместные усилия по выводу войск России из Крыма и с выхода ее администрации. На первых этапах он нужен для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова. Великобритания ответа пока не дала.
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