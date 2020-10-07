 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПлатформа по деоккупации Крыма: Кулеба предложил присоединиться Великобритании

Платформа по деоккупации Крыма: Кулеба предложил присоединиться Великобритании


фото: МЗС України
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с британским коллегой Домиником Раабе предложил Великобритании присоединиться к платформе по деоккупации Крыма

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Министры также поддержали продолжение политико-дипломатического давления на Россию для прекращения агрессии против Украины.

По словам министра, Крымская платформа - это новая международная площадка, которая консолидирует совместные усилия по выводу войск России из Крыма и с выхода ее администрации. На первых этапах он нужен для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова. Великобритания ответа пока не дала.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать