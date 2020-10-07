Платформа по деоккупации Крыма: Кулеба предложил присоединиться Великобритании

Министры также поддержали продолжение политико-дипломатического давления на Россию для прекращения агрессии против Украины.

По словам министра, Крымская платформа - это новая международная площадка, которая консолидирует совместные усилия по выводу войск России из Крыма и с выхода ее администрации. На первых этапах он нужен для обсуждения проблем оккупированного Россией полуострова. Великобритания ответа пока не дала.