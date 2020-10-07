Отныне журналистов в Раду будут пускать по разовым пропускам

7 октября, 2020, 17:36

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, которым изменил порядок допуска журналистов в здание ВР в условиях эпидемии коронавируса COVID-19

Соответствующее распоряжение появилось на сайте ВР.

Так, Разумков внес изменения в свое распоряжение от 12 марта "О дополнительных мерах по предотвращению возникновения острой респираторной болезни".

Согласно изменениям, в административном здании Верховной Рады (ул. Грушевского, 5) разрешается присутствие представителей СМИ при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков в следующем количестве:

до 120 человек - в пресс-центре на третьем этаже;

до 30 человек - в ложе прессы балкона зала заседаний ВР.

"От телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - до 2 человек, а от других изданий - по 1 человеку", - говорится в распоряжении.

Допуск в парламент по адресу ул. Грушевского, 5 будет осуществляться через подъезд № 1, соблюдая очереди (при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков, которые будут выдаваться на входе в здание, и должны быть возвращены на этот пост после окончания рабочего дня).

Допуск операторов / фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы происходить также, соблюдая очередь.

Предыдущие дополнительные карты журналистов являются недействительными.

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