Отныне журналистов в Раду будут пускать по разовым пропускам
Соответствующее распоряжение появилось на сайте ВР.
Так, Разумков внес изменения в свое распоряжение от 12 марта "О дополнительных мерах по предотвращению возникновения острой респираторной болезни".
Согласно изменениям, в административном здании Верховной Рады (ул. Грушевского, 5) разрешается присутствие представителей СМИ при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков в следующем количестве:
- до 120 человек - в пресс-центре на третьем этаже;
- до 30 человек - в ложе прессы балкона зала заседаний ВР.
"От телевизионных каналов допускается не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информационных агентств - до 2 человек, а от других изданий - по 1 человеку", - говорится в распоряжении.
Допуск в парламент по адресу ул. Грушевского, 5 будет осуществляться через подъезд № 1, соблюдая очереди (при наличии постоянной карточки аккредитации и разовых дополнительных пропусков, которые будут выдаваться на входе в здание, и должны быть возвращены на этот пост после окончания рабочего дня).
Допуск операторов / фотокорреспондентов с оборудованием в ложу прессы происходить также, соблюдая очередь.
Предыдущие дополнительные карты журналистов являются недействительными.
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