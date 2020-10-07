Оккупанты поставляют в ОРДЛО вооружение в обход наблюдателей ОБСЕ, - ООС

7 октября, 2020, 16:56

Украинская сторона зафиксировала, что РФ продолжает поставлять на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей вооружение и военную технику в обход наблюдателей ОБСЕ

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Отмечается, что Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированные территории Украины вооружение и военную технику.

В штабе отмечают, для того, чтобы скрыть перемещения сил и средств, оккупанты используют грунтовые дороги, ведущие в обход официальных пунктов пропуска, чтобы их не заметили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Об одном из случаев наблюдатели сообщили в отчете от 5 октября.

"На окраине Гусельщиков, что вблизи Новоазовска, где нет пунктов пропуска, наблюдатели ОБСЕ заметили белый автомобиль с надписью "военная инспекция" на русском языке, который стоял возле автодороги. На этой же дороге они увидели свежие следы от боевой машины пехоты, ведущие к Патриотическому в Донецкой области ", - говорится в сообщении.

Российская Федерация продолжает поставлять в временно оккупированные территории Украины вооружение и военную технику. Об этом... Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Среда, 7 октября 2020 г.

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