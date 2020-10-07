Оккупанты поставляют в ОРДЛО вооружение в обход наблюдателей ОБСЕ, - ООС
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
Отмечается, что Российская Федерация продолжает поставлять на временно оккупированные территории Украины вооружение и военную технику.
В штабе отмечают, для того, чтобы скрыть перемещения сил и средств, оккупанты используют грунтовые дороги, ведущие в обход официальных пунктов пропуска, чтобы их не заметили наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ. Об одном из случаев наблюдатели сообщили в отчете от 5 октября.
"На окраине Гусельщиков, что вблизи Новоазовска, где нет пунктов пропуска, наблюдатели ОБСЕ заметили белый автомобиль с надписью "военная инспекция" на русском языке, который стоял возле автодороги. На этой же дороге они увидели свежие следы от боевой машины пехоты, ведущие к Патриотическому в Донецкой области ", - говорится в сообщении.
Российская Федерация продолжает поставлять в временно оккупированные территории Украины вооружение и военную технику. Об этом...Опубликовано Операция объединенных сил / Joint Forces Operation Среда, 7 октября 2020 г.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры