Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного, - ООС
7 октября, 2020, 18:55
С начала текущих суток, 7 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим "тишины", применив стрелковое оружие
Об этом говорится в сообщении пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook .
Отмечается, что 7 октября боевики открывали огонь вблизи Водяного с применением стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.
Также отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.
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