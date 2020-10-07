Оккупанты обстреляли украинские позиции вблизи Водяного, - ООС

7 октября, 2020, 18:55

С начала текущих суток, 7 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим "тишины", применив стрелковое оружие

Об этом говорится в сообщении пресс-центре штаба операции Объединенных сил в Facebook .

Отмечается, что 7 октября боевики открывали огонь вблизи Водяного с применением стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди украинских воинов нет.

Также отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

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