Официальный курс: гривня незначительно укрепилась по отношению к доллару
7 октября, 2020, 09:13
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 7 октября 2020 года на отметке 28,36 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ.
По состоянию на 6 октября курс составлял 28,40 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 7 октября установлен на уровне 33,48 грн/евро. По состоянию на 6 октября курс составлял 33,40 грн/евро.
На наличном рынка 7 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,36, продают - по 28,42 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 28,35 до 29,00 грн/$, продажи - в пределах 28,44-29,90 грн/$.
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