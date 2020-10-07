Официальный курс: гривня незначительно укрепилась по отношению к доллару

7 октября, 2020, 09:13

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 7 октября 2020 года на отметке 28,36 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ.

По состоянию на 6 октября курс составлял 28,40 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 7 октября установлен на уровне 33,48 грн/евро. По состоянию на 6 октября курс составлял 33,40 грн/евро.

На наличном рынка 7 октября на 9:05, по данным финансового портала "Минфин", доллар в среднем покупают по 28,36, продают - по 28,42 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,35 до 29,00 грн/$, продажи - в пределах 28,44-29,90 грн/$.

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