НКРЭКУ одобрил увеличение тарифа на передачу электроэнергии на 30%
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
По информации издания соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду и будет обнародовано с целью получения предложений к нему для окончательного принятия решения.
По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, комиссия рассчитывает на профессиональное обсуждение проекта изменения тарифа и ожидает предложений по его оптимизации от участников рынка электроэнергии.
В издании напомнили, что, согласно обоснованием к проекту, комиссия не может поддерживать предложение НЭК от 28 сентября о повышении тарифа на передачу уже с 1 ноября, исходя, в частности, из установленного порядком формирования тарифа срока в 75 дней с момента подачи документов о его изменении до предполагаемой даты его внедрения.
В то же время в обосновании указано, что некомпенсированные средства по статьям, определенным "Укрэнерго" для компенсации в тарифе в течение ноября-декабря, предполагается учесть при принятии решения об установлении тарифа на передачу на 2021 год.
Кроме того, комиссия откорректировала предложенный "Укрэнерго" тариф размером 313,07 грн / МВт-час.
НЭК "Укрэнерго" по итогам открытого обсуждения изменений в тариф на передачу 25 сентября приняла решение предложить НКРЭКУ повысить его на ноябрь-декабрь текущего года с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч без учета дефицита госпредприятия "гарантированный покупатель" за "зелеными" тарифами для промышленных СЭС, а также без учета спецтарифы для предприятий "зеленой" металлургии.
Проект изменений выносился на обсуждение, предусматривал размер тарифа на уровне 640,48 грн / МВт-час.
Глава НЭК Владимир Кудрицкий по итогам обсуждения разъяснил, что финальный уровень тарифа будет включать только неучтенные ранее затраты, связанные с компенсацией уплаченных налогов, дивидендов, аренды распределительного устройства на ЧАЭС, а также компенсации домашним СЭС.
В то же время в НЭК отметили, что тариф на уровне 313,07 грн / МВт-ч возможен при условии предоставления в последние месяцы 2020 года нетарифных источников финансирования дефицита компании, связанного с ПСО за компенсацией "зеленых" тарифов, кроме домашних СЭС, в пользу "Гарантированного Покупателя".
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