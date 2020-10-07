НКРЭКУ одобрил увеличение тарифа на передачу электроэнергии на 30%

7 октября, 2020, 15:21

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проект постановления о повышении на декабрь тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в 312,76 грн / МВт-ч

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

По информации издания соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду и будет обнародовано с целью получения предложений к нему для окончательного принятия решения.

По словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, комиссия рассчитывает на профессиональное обсуждение проекта изменения тарифа и ожидает предложений по его оптимизации от участников рынка электроэнергии.

В издании напомнили, что, согласно обоснованием к проекту, комиссия не может поддерживать предложение НЭК от 28 сентября о повышении тарифа на передачу уже с 1 ноября, исходя, в частности, из установленного порядком формирования тарифа срока в 75 дней с момента подачи документов о его изменении до предполагаемой даты его внедрения.

В то же время в обосновании указано, что некомпенсированные средства по статьям, определенным "Укрэнерго" для компенсации в тарифе в течение ноября-декабря, предполагается учесть при принятии решения об установлении тарифа на передачу на 2021 год.

Кроме того, комиссия откорректировала предложенный "Укрэнерго" тариф размером 313,07 грн / МВт-час.

НЭК "Укрэнерго" по итогам открытого обсуждения изменений в тариф на передачу 25 сентября приняла решение предложить НКРЭКУ повысить его на ноябрь-декабрь текущего года с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч без учета дефицита госпредприятия "гарантированный покупатель" за "зелеными" тарифами для промышленных СЭС, а также без учета спецтарифы для предприятий "зеленой" металлургии.

Проект изменений выносился на обсуждение, предусматривал размер тарифа на уровне 640,48 грн / МВт-час.

Глава НЭК Владимир Кудрицкий по итогам обсуждения разъяснил, что финальный уровень тарифа будет включать только неучтенные ранее затраты, связанные с компенсацией уплаченных налогов, дивидендов, аренды распределительного устройства на ЧАЭС, а также компенсации домашним СЭС.

В то же время в НЭК отметили, что тариф на уровне 313,07 грн / МВт-ч возможен при условии предоставления в последние месяцы 2020 года нетарифных источников финансирования дефицита компании, связанного с ПСО за компенсацией "зеленых" тарифов, кроме домашних СЭС, в пользу "Гарантированного Покупателя".

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