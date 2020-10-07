Неизвестные в балаклавах напали на судью в Ривному, - прокуратура
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Нападавшие применили газовый баллончик и избили судью, у него множественные ушибы. После оказания медицинской помощи судью отпустили домой.
Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли аэрозольный баллон "Кобра-1Н".
Проверяются все версии, среди которых бытовой и профессиональный конфликт.
Начато расследование по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений из-за его деятельности, связанной с осуществлением правосудия. Ход расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.
Статья предусматривает ограничение свободы до пяти лет или тюремный срок до шести лет.
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