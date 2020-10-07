Неизвестные в балаклавах напали на судью в Ривному, - прокуратура

7 октября, 2020, 11:02

6 октября на судью Ривненского горсуда в собственном доме напали двое неизвестных в балаклавах

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Нападавшие применили газовый баллончик и избили судью, у него множественные ушибы. После оказания медицинской помощи судью отпустили домой.

Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли аэрозольный баллон "Кобра-1Н".

Проверяются все версии, среди которых бытовой и профессиональный конфликт.

Начато расследование по факту умышленного причинения судье легких или средней тяжести телесных повреждений из-за его деятельности, связанной с осуществлением правосудия. Ход расследования находится на личном контроле руководства областной прокуратуры.

Статья предусматривает ограничение свободы до пяти лет или тюремный срок до шести лет.