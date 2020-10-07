НАПК проверит е-декларацию нардепа Кивы, который получил 1,2 млн грн от аренды жомовой ямы
7 октября, 2020, 08:39
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку декларации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, в которой отмечается доход от сдачи в аренду жомовой ямы
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Также под проверку подпадут следующие лица:
- Александр Гринчак - начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины;
- Трифон Антов - депутат Одесского областного совета;
- Александр Шевченко - депутат Полтавского районного совета;
- Максим Киссе - депутат Беляевского городского совета;
- Александр Верес - голова Тарасовского сельского совета Полтавской области;
- Дмитрий Баглаев - начальник отдела градостроительства, архитектуры и пространственного развития Славутичского городского совета.
Мониторинг образа жизни указанных людей начался из-за обращения граждан и публикаций в СМИ.
- В расследовании проекта "Наши деньги" журналисты сообщили, что Кива получил 1,2 млн дохода от жомовой ямы, живет в незадекларированной квартире и ездит в машине, записанной в декларации на брата, с ложными номерами.
- Как выяснили журналисты, яма - поросший сорняком участок без признаков деятельности.
- Сам Кива опроверг информацию и опубликовал видео с действующим предприятием, которое ему принадлежит.
- Позже руководитель проекта Бигус выехал по указанному адресу в село Заводское Полтавской области и нашел "предприятие", о котором говорил Кива. Им оказался поросший бурьяном пустырь с кучей металлолома.
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