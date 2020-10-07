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Espreso.tvОбществоНАПК проверит е-декларацию нардепа Кивы, который получил 1,2 млн грн от аренды жомовой ямы

НАПК проверит е-декларацию нардепа Кивы, который получил 1,2 млн грн от аренды жомовой ямы


фото: inlviv.in.ua
Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку декларации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, в которой отмечается доход от сдачи в аренду жомовой ямы

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Также под проверку подпадут следующие лица:

  • Александр Гринчак - начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины;
  • Трифон Антов - депутат Одесского областного совета;
  • Александр Шевченко - депутат Полтавского районного совета;
  • Максим Киссе - депутат Беляевского городского совета;
  • Александр Верес - голова Тарасовского сельского совета Полтавской области;
  • Дмитрий Баглаев - начальник отдела градостроительства, архитектуры и пространственного развития Славутичского городского совета.

Мониторинг образа жизни указанных людей начался из-за обращения граждан и публикаций в СМИ.

  • В расследовании проекта "Наши деньги" журналисты сообщили, что Кива получил 1,2 млн дохода от жомовой ямы, живет в незадекларированной квартире и ездит в машине, записанной в декларации на брата, с ложными номерами.
  • Как выяснили журналисты, яма - поросший сорняком участок без признаков деятельности.
  • Сам Кива опроверг информацию и опубликовал видео с действующим предприятием, которое ему принадлежит.
  • Позже руководитель проекта Бигус выехал по указанному адресу в село Заводское Полтавской области и нашел "предприятие", о котором говорил Кива. Им оказался поросший бурьяном пустырь с кучей металлолома.

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