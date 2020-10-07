Нагорный Карабах: Азербайджан вернул историческое название селу, освобожденному 3 октября
7 октября, 2020, 18:27
7 октября в Азербайджане переименовали освобожденное армией третьего октября село Мадагиз (армянское название) на Суговушан
Соответствующий закон 7 октября подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщают news.az
Президент Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики "О переименовании села Мадагиз азербайджанского Тертерского района в Суговушан".
Согласно закону село Мадагиз азербайджанского Тертерского района было переименовано в Суговушан.
"Азербайджанская армия сегодня подняла флаг Азербайджана в Мадагизи. Мадагиз - наш. Карабах - это Азербайджан!" - написал 3 октября президент Алиев в Twitter.
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