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Espreso.tvОбществоНагорный Карабах: Азербайджан вернул историческое название селу, освобожденному 3 октября

Нагорный Карабах: Азербайджан вернул историческое название селу, освобожденному 3 октября

7 октября в Азербайджане переименовали освобожденное армией третьего октября село Мадагиз (армянское название) на Суговушан

Соответствующий закон 7 октября подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщают news.az

Президент Ильхам Алиев подписал Закон Азербайджанской Республики "О переименовании села Мадагиз азербайджанского Тертерского района в Суговушан".

Согласно закону село Мадагиз азербайджанского Тертерского района было переименовано в Суговушан.

"Азербайджанская армия сегодня подняла флаг Азербайджана в Мадагизи. Мадагиз - наш. Карабах - это Азербайджан!" - написал 3 октября президент Алиев в Twitter.

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