Национальная академия наук избрала нового президента

7 октября, 2020, 18:42

7 октября Национальная академия наук избрала второго со времен восстановления независимости президента - им стал 69-летний Анатолий Загородний

Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук.

7 октября путем тайного голосования президентом Национальной академии наук Украины двумя третями голосов избран академик Анатолий Глебович Загородний.

Справка: Загородний Анатолий Глебович (29 января 1951 года, Большая Александровка) - физик-теоретик и организатор науки, академик (с 6 мая 2006) и вице-президент (с 2011) Национальной академии наук Украины, директор Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины (с 2002), доктор физико-математических наук (1990), профессор (1998), заслуженный деятель науки и техники Украины (2012), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2005).

В 1992 - 2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии. В 2009-2011 годах - главный ученый секретарь НАН Украины

Имеет научные труды в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики. Разработал статистическую теорию пространственно-ограниченных плазменно-молекулярных систем; последовательную кинетическую теорию пылевой плазмы и сформулировал строгие микроскопические уравнения и цепочку уравнений Боголюбова для такой плазмы; развил теорию тормозного излучения в плазменно-молекулярных системах.

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