На юге Турции археологи нашли в античной Патаре кухню и женскую комнату времен Александра Македонского
Об этом сообщает Daily Sabah.
Артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок в древнем городе Патара, расположенном в районе Каш на юге Турции, в провинции Анталия, позволяют взглянуть на повседневную жизнь его жителей и продолжают волновать ученых. В районе поселения Тепечик, где были сосредоточены поселения древней Патары - столицы Ликийского союза, обнаружили кухню, возраст которой составляет 2400 лет, а также комнату женщины с зеркалами, украшениями и бутылками с ароматизаторами.
Разговаривая с Агентством Анадолу, доцент Эркан Дундар, заместитель руководителя бригады, которая занята на раскопках, заявил, что в районе поселения Тепечик они обнаружили древнейшие находки и архитектурные сооружения.
Дундар подчеркнул, что раскопки помогли пролить свет на повседневную бытовую жизнь людей во времена Ликийского союза более 2400 лет назад, и добавил, что наряду с жилыми постройками также был открыт военный гарнизон для защиты региона. Объясняя, что, как известно, царь-воин Александр Великий проводил время в этом регионе, Дундар сказал:
"После того как он (Александр Македонский, - ред.) захватил регион, он создал здесь гарнизон, как это делалось во многих местах. Солдаты, которые находились в гарнизоне, также привезли сюда свои семьи. Во время раскопок мы также обнаружили находки, связанные с бытом, а не только военные орудия, такие как наконечники стрел, кинжалы, копья и камни для строп".
"Наиболее убедительной находкой для ученых является кухня, найденная в доме", - отметил Дундар.
По его словам, ученые нашли много кухонных предметов.
"Мы нашли пестики и ступы, горшки для хранения, горшки для масла и тому подобное. Кухня дала нам важную информацию о жизни в тот период. Мы также нашли женскую комнату во время раскопок. В этой комнате мы обнаружили части ткацких станков, мелкие предметы, принадлежащие женщинам, зеркала, украшения и ароматические сосуды. Мы видим, что женщины обращали внимание на свою красоту в каждый период истории".
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры