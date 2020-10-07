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Espreso.tvОбществоМЗ разработал серию комиксов для школьников о масках и антисептиках

МЗ разработал серию комиксов для школьников о масках и антисептиках

Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования разработали серию комиксов для школьников о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще. Поэтому эти комиксы будут разосланы в украинские школы и распространяться в соцсетях ", - говорится в сообщении.

Они созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.

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