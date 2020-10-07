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Espreso.tvЭкономикаМинсоцполитики выступило за принятие закона о накопительной пенсионной системе до конца года

Минсоцполитики выступило за принятие закона о накопительной пенсионной системе до конца года


фото: segodnya
Министерство социальной политики поддержало закон о введении накопительной пенсионной системы и выступило за его принятие до конца года

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно сообщению, в Верховной Раде на рассмотрении находится проект закона №2683 "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

"Минсоцполитики полностью поддерживает его идею как основу для внедрения второго уровня (пенсионной реформы, - ред.) И необходимость его принятия до конца года с учетом предоставленных предложений от Минсоцполитики, которые снизят коррупционные риски, риски монополизации, повысят защиту пенсионных накоплений людей и обеспечат комплексное развитие всех трех уровней пенсионной системы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, министр социальной политики Марина Лазебная предложила предусмотреть в Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года конкретные меры по созданию действенной системы защиты и обеспечения пенсионных накоплений граждан во втором и третьем уровнях накопительной системы, а также инструментов для привлечения пенсионных накоплений в развитие экономики страны.

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