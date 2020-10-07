 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМВД привлечет 140 тыс. правоохранителей и авиацию на местных выборах

МВД привлечет 140 тыс. правоохранителей и авиацию на местных выборах

Министерство внутренних дел планирует привлечь на местные выборы авиацию для реагирования в случае нарушений

Об этом сообщил заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба.

"Исходя из расчетов для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования", - заявил он.

Яровой добавил, что в регионах будут созданы резервы для реагирования на вызовы и угрозы. Также в МВД рассказали, зачем использовать вертолеты.

"Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

6 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать