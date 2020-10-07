МВД привлечет 140 тыс. правоохранителей и авиацию на местных выборах

7 октября, 2020, 14:27

Министерство внутренних дел планирует привлечь на местные выборы авиацию для реагирования в случае нарушений

Об этом сообщил заместитель главы МВД Сергей Яровой, передает пресс-служба.

"Исходя из расчетов для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов будут привлечены почти 140 тыс. правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования", - заявил он.

Яровой добавил, что в регионах будут созданы резервы для реагирования на вызовы и угрозы. Также в МВД рассказали, зачем использовать вертолеты.

"Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", - говорится в сообщении.