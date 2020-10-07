Ломаченко рассказал о планах после боя с Лопесом

7 октября, 2020, 22:23

Украинский боксер Василий Ломаченко не ожидает легкого боя против американца Теофимо Лопеса

Об этом сообщает fightnews.info .

Также украинец не знает, самый важный ли это бой в его карьере.

"Я не знаю, будет ли бой с Лопесом самым важным в моей карьере. Я смогу сравнивать после поединка. Тогда я смогу ответить на этот вопрос. Посмотрим. Я знаю, что Лопес - жесткий, хороший боец. Для меня это будет нелегко, но посмотрим, как все сложится. Мои дальнейшие планы будут зависеть от того, что произойдет после боя с Лопесом. Это зависит от того, что мы сможем организовать. Я сделаю оптимальный выбор ", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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