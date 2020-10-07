Ломаченко рассказал о планах после боя с Лопесом
Об этом сообщает fightnews.info .
Также украинец не знает, самый важный ли это бой в его карьере.
"Я не знаю, будет ли бой с Лопесом самым важным в моей карьере. Я смогу сравнивать после поединка. Тогда я смогу ответить на этот вопрос. Посмотрим. Я знаю, что Лопес - жесткий, хороший боец. Для меня это будет нелегко, но посмотрим, как все сложится. Мои дальнейшие планы будут зависеть от того, что произойдет после боя с Лопесом. Это зависит от того, что мы сможем организовать. Я сделаю оптимальный выбор ", - сказал Ломаченко.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- 6 октября Ломаченко заявил, что он не учитывает антропометрическое преимущество Теофимо Лопеса в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- Легендарный американский боксер Рой Джонс заявил, что Василия Ломаченко в бою против Теофимо Лопеса ждет самое сложное испытание в карьере .
- 7 октября Лопес признался, что ему не нравится, как Василий Ломаченко ведет себя за пределами ринга.
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