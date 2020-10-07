 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирКоронавирус: правительство Италии продлило чрезвычайное положение до 31 января

Коронавирус: правительство Италии продлило чрезвычайное положение до 31 января


фото: reuters
Италия продлила режим чрезвычайного положения до февраля 2021 года из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает место издания ANSA , передает " Укринформ ".

Итальянское правительство продлило режим чрезвычайного положения до 31 января 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Кабинет министров страны утвердил указ о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19. Это, в частности, позволяет губернаторам и другим государственным органам создавать "красные зоны", изолируя районы, где произошла вспышка болезни.

Действующими остаются и другие ограничительные меры - социальное дистанцирование (не менее одного метра от людей), использование защитных масок не только в общественных местах и закрытых помещениях, но и на улице, измерение температуры и частое мытье рук.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 октября, 2020 среда

больше новостей

7 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать