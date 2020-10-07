Коронавирус: правительство Италии продлило чрезвычайное положение до 31 января
7 октября, 2020, 17:30
Италия продлила режим чрезвычайного положения до февраля 2021 года из-за пандемии коронавируса
Об этом сообщает место издания ANSA , передает " Укринформ ".
Итальянское правительство продлило режим чрезвычайного положения до 31 января 2021 года из-за пандемии коронавируса.
Кабинет министров страны утвердил указ о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19. Это, в частности, позволяет губернаторам и другим государственным органам создавать "красные зоны", изолируя районы, где произошла вспышка болезни.
Действующими остаются и другие ограничительные меры - социальное дистанцирование (не менее одного метра от людей), использование защитных масок не только в общественных местах и закрытых помещениях, но и на улице, измерение температуры и частое мытье рук.
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