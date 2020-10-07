Комитет Рады рекомендовал рассмотреть постановление о создании ВСК по делу вагнеровцев, - нардеп

7 октября, 2020, 13:29

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента решил рекомендовать парламенту рассмотреть проект постановления о создании временной следственной комиссии по факту возможной операции спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"

Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко в Facebook.

"Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады", - отметил Костенко.

По словам депутата, за решение вынести постановление о создании ВСК в зал проголосовали семь членов комитета, один депутат воздержался.

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"Хватит закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была государственная измена в Офисе президента. И временная следственная комиссия - эффективный способ", - написал нардеп.

Напомним, под Верховной Радой прошла акция, где активисты требовали создания ВСК по делу вагнеровцев.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал, что лично будет блокировать в Верховной Раде создание временной следственной комиссии по операции украинских спецслужб по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "вымышленной" историю о спецоперации с задержанием боевиков ЧВК "Вагнера", которую планировали украинские спецслужбы.