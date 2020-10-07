Ко дню рождения Путина Pussy Riot повесили ЛГБТ-флаги на его администрацию и ФСБ и выдвинули 7 требований

7 октября, 2020, 14:47

Президент России Владимир Путина 7 октября отмечает 68-й день рождения, к этому дню движение Pussy Riot вывесило флаги ЛГБТ на здании администрации Путина и других админзданиях в России

Об этом сообщает Pussy Riot в Facebook.

Флаги также появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры.

Во время проведения акции у ФСБ задержали Артема Радыгина, журналиста "Радио Свобода". Также в Администрации президента задержан корреспондент издания "Сота" Денис Стяжкин. Сотрудники полиции не объяснили причину задержания.

Участники акции также выразили свои требования к российской власти:

Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне.

Прекратить преследование активистов, которые помогают ЛГБТ-сообществу.

Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации.

Легализовать однополые браки.

Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей.

Отменить действующий закон о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

Сделать 7 октября днем видимости ЛГБТ.