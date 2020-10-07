Ко дню рождения Путина Pussy Riot повесили ЛГБТ-флаги на его администрацию и ФСБ и выдвинули 7 требований
7 октября, 2020, 14:47
Президент России Владимир Путина 7 октября отмечает 68-й день рождения, к этому дню движение Pussy Riot вывесило флаги ЛГБТ на здании администрации Путина и других админзданиях в России
Об этом сообщает Pussy Riot в Facebook.
Флаги также появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры.
Во время проведения акции у ФСБ задержали Артема Радыгина, журналиста "Радио Свобода". Также в Администрации президента задержан корреспондент издания "Сота" Денис Стяжкин. Сотрудники полиции не объяснили причину задержания.
Участники акции также выразили свои требования к российской власти:
- Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне.
- Прекратить преследование активистов, которые помогают ЛГБТ-сообществу.
- Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации.
- Легализовать однополые браки.
- Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей.
- Отменить действующий закон о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".
- Сделать 7 октября днем видимости ЛГБТ.
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