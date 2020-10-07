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Espreso.tvОбществоКо дню рождения Путина Pussy Riot повесили ЛГБТ-флаги на его администрацию и ФСБ и выдвинули 7 требований

Ко дню рождения Путина Pussy Riot повесили ЛГБТ-флаги на его администрацию и ФСБ и выдвинули 7 требований


фото: facebook.com/wearepussyriot
Президент России Владимир Путина 7 октября отмечает 68-й день рождения, к этому дню движение Pussy Riot вывесило флаги ЛГБТ на здании администрации Путина и других админзданиях в России

Об этом сообщает Pussy Riot в Facebook.

Флаги также появились на зданиях ФСБ на Лубянке, Верховного суда, Министерства культуры.

Во время проведения акции у ФСБ задержали Артема Радыгина, журналиста "Радио Свобода". Также в Администрации президента задержан корреспондент издания "Сота" Денис Стяжкин. Сотрудники полиции не объяснили причину задержания.

Участники акции также выразили свои требования к российской власти:

  • Расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне.
  • Прекратить преследование активистов, которые помогают ЛГБТ-сообществу.
  • Принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации.
  • Легализовать однополые браки.
  • Прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей.
  • Отменить действующий закон о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".
  • Сделать 7 октября днем видимости ЛГБТ.

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