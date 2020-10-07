Катастрофа AH-26 в Чугуеве: во время расследования выявили нарушения в организации и выполнении полетов
Об этом сообщил глава правительственной комиссии по вопросам расследования авиакатастрофы, вицепремьер-министр Олег Уруский, передает hromadske .
"Полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26Ш, а также установлено содержание переговоров, как между членами экипажа, так и с руководством полетов. Установленная техническая причина нештатной работы левого двигателя и срабатывания датчика падения давления по "ИКМ" (измеритель крутящего момента). Это произошло в результате отказа в работе одного из блоков системы управления двигателя ", - отметил Уруский.
По его словам, обнаружили нарушения в выполнении полетных заданий и в организации полетов в целом. Это удалось установить благодаря расшифровке бортовых самописцев.
Также он добавил, что комиссия продолжает свою работу, а Министерство обороны Украины завершить собственное служебное расследование 12 октября 2020. Ориентировочно 15 октября ожидается начало выплат компенсаций семьям погибших, отметил Уруский.
- Напомним, в пятницу, 25 сентября 2020 года, около 20:50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский, возле военного аэропорта Чугуева Харьковской области, упал и загорелся военный самолет марки АН-26 одной из воинских частей. На его борту предварительно находились 27 человек - курсанты Харьковского университета воздушных сил им. Ивана Кожедуба и экипаж из военнослужащих
- Днем 26 сентября был официально заявлено, что на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших курсантов, еще один умер в больнице, а один выжил, за его жизнь борются медики. То есть это все 27 человек, находившихся в самолете в момент падения.
- 30 сентября глава подкомитета по государственной безопасности и обороны комитета ВР Ирина Верещук сообщила, что бортовые самописцы военного самолета АН-26, который на прошлой неделе разбился в Чугуеве на Харьковщине, расшифровали.
- Родственникам погибших в катастрофе Ан-26 начали выдавать тела для захоронения.
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