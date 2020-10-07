Карантинные зоны в Украине: горсовет Тернополя подал в суд на Кабмин
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Так, Тернопольский городской совет подал в суд на Кабинет Министров Украины и просит ОАСК признать противоправными и недействительными пункты 1-36 постановления Кабинета Министров Украины №641 "Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ".
"В соответствующих пунктах обжалуемого постановления речь идет, в частности, об установлении "зеленого", "желтого", "оранжевого", "красного" уровня эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Также данным Постановлением определен ряд запретов в зависимости от установления уровня эпидопасности. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этой исковым заявлением", - говорится в сообщении.
- Напомним, Тернополь находится в "красной зоне" карантина. Это означает, что в городе должна быть остановлена работа общественного транспорта, закрываются школы и детсады.
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