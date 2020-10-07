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Espreso.tvОбществоГде в Украине 8 октября пройдут дожди: прогноз от Натальи Диденко

Где в Украине 8 октября пройдут дожди: прогноз от Натальи Диденко

8 октября температура воздуха в Украине прогреется от +14 °C до +23 °C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в эфире Еспресо.TV.

"Завтра в Украине дожди наиболее вероятны у западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой области и местами в Одесской области", - отметила синоптик.

На остальной территории без существенных осадков.

Температура воздуха снизится в западной части Украины и составит +14 °C ... +17 °C.

На севере ожидается +16 °C ... +19 °C. А вот в большинстве центральных областей, на юге и на востоке еще сохранится теплая погода, +20 °C ... +23 °C.

Ветер все еще будет порывистым, преимущественно юго-восточного направления, а вот уже на западе перейдет в северо-западный.

В Киеве 8 октября также ожидается влажная, облачная погода. С резким ветром и периодическими дождями.

Температура воздуха ожидается в пределах +17 °C днем.

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