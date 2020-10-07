Facebook удалил сообщение, в котором Трамп сравнил COVID-19 с сезонным гриппом, а Twitter обозначил его как фейк

7 октября, 2020, 08:57

Президент США Дональд Трамп написал пост, где сравнил коронавирус с гриппом, Facebook его удалил

Об этом сообщает CNN.

Пресс-секретарь Facebook Энди Стоун подтвердил, что компания удалила пост из-за нарушения правил дезинформации о коронавирусе.

Публикация Трампа приравняла COVID-19 к сезонному гриппу.

Он опубликовал сообщение также в Twitter. Эта публикация присутствует, но Twitter добавил сообщение, в котором отмечается, что твит нарушает правила компании по распространению ложной информации.