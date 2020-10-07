Если Рада примет закон об изменении принципов учета газа, с платежек исчезнут "коэффициенты", - эксперт

7 октября, 2020, 22:33

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменении принципов учета газа. Принятие документа избавит потребителей от платежек с большими начислениями, так называемыми "коэффициентами приведения к стандартным условиям"

Об этом заявил Валентин Землянский, директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ, в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Сейчас в парламенте зарегистрирован законопроект о том, чтобы изменить принципы учета газа, привести их к европейским нормам, к нулю. Сейчас так называемое "стандартное условие" - это 20 градусов Цельсия с соответствующими параметрами давления и влажности. Предлагается перевести к нулю. В таком случае, как ни парадоксально это прозвучит, коэффициенты, которые должно будет платить население, будут меньше единицы ", - сказал Землянский.

Он объяснил: это означает, что "потребитель при учете при получении платежки будет видеть меньше газа, чем он потребил по счетчику".