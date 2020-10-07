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Espreso.tvСпортЭкс-тренер "Карпат" может возглавить российский клуб

Экс-тренер "Карпат" может возглавить российский клуб


фото: Getty Images
Бывший тренер львовских "Карпат" Олег Кононов может возглавить российскую Уфу "

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.

Сегодня, 7 октября, российский клуб уволили Вадима Евсеева с должности главного тренера по обоюдному согласию сторон. 54-летний Кононов считается главным претендентом, чтобы возглавить "Уфу".

Последним местом работы Олега Кононова была латвийская "Рига", которую он покинул в сентябре. Ранее белорус успел поработать во львовских "Карпатах", "Севастополе" и московском "Спартаке".

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