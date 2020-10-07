Экс-тренер "Карпат" может возглавить российский клуб
7 октября, 2020, 21:34
Бывший тренер львовских "Карпат" Олег Кононов может возглавить российскую Уфу "
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на российские СМИ.
Сегодня, 7 октября, российский клуб уволили Вадима Евсеева с должности главного тренера по обоюдному согласию сторон. 54-летний Кононов считается главным претендентом, чтобы возглавить "Уфу".
Последним местом работы Олега Кононова была латвийская "Рига", которую он покинул в сентябре. Ранее белорус успел поработать во львовских "Карпатах", "Севастополе" и московском "Спартаке".
- Летом 2019-го года Олег Кононов мог возглавить киевское "Динамо".
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