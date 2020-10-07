Динамика заболеваемости COVID-19 в школах и детсадах негативная, ситуация контролируемая - Кличко

7 октября, 2020, 13:53

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в школах и детсадах столицы контролируемая, динамика - негативная

Об этом он заявил во время брифинга 7 октября.

"Что касается учебного процесса в нашем городе, ситуация в школах и детских садах пока контролируемая, но динамика, откровенно говорим, негативная", - отметил Кличко.

Он отметил, что по состоянию на 7 октября в столице на карантин закрыты 3 школы - две в Печерском районе и одна в Оболонском - из-за случаев заболевания учителей. В то же время увеличилось количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за заболевания учеников.

"Сегодня на дистанционном обучении всего 377 классов в 152 школах Киева", - подчеркнул мэр.

По его словам, в Киеве коронавирусом болеют 410 школьников и 302 педагога. Также в столичных детских садах наблюдается рост заболеваемости.

"Из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 47 групп в 41 детсаду. Три детских сада закрыты на карантин. Наполняемость детей в детсадах столицы сейчас более 58%", - добавил Кличко.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки 383 новых больных COVID-19, умерли 6 человек.

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