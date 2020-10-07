COVID-19 в Украине: Степанов назвал число умерших медиков

7 октября, 2020, 15:24

За время пандемии в Украине от коронавируса умерли 132 медицинских работников

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По состоянию на сегодня количество умерших от COVID-19 медработников составляет 132 человека ... То, что касается выплат семьям умерших, - это вопрос Фонда социального страхования. Мы сразу передаем соответствующую информацию туда, и дальше по установленным механизмам оформляются документы, чтобы делать соответствующие выплаты ", - отметил министр.

По его словам, с апреля заболеваемость коронавирусом среди медработников существенно уменьшилась. В апреле она составляла 20% от всех заболевших, сейчас, по словам Степанова, не превышает 5%.

Степанов отметил, что всего в Украине COVID-19 от начала пандемии заболели 16864 медработники. В сутки с 6 октября - 251 медработник.

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