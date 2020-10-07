Бывший футболист "Реала" неожиданно возобновил карьеру

7 октября, 2020, 13:46

Бывший защитник "Реала" и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау после годового перерыва возобновил карьеру

32-летний футболист подписал контракт с "Риу Аве", сообщает португальский клуб в twitter.

Фабиу Коэнтрау заключил соглашение до конца нынешнего сезона. Он является воспитанником "Риу Аве" и играл за команду в начале карьеры и в чемпионате-2018/19. В прошлом сезоне был без клуба.

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Также Коэнтрау выступал за португальские "Бенфику", "Спортинг" и "Насьонал", испанскую "Сарагосу" и французский "Монако".

За "Реал" Фабиу Коэнтрау играл с 2011 до 2018 года и выиграл с ним Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

За сборную Португалии сыграл 52 матча и забил 5 голов.

Напомним, 7 октября немецкий полузащитник Марио Гетце перешел из дортмундской "Боруссии" в ПСВ.

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