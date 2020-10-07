Бывший футболист "Реала" неожиданно возобновил карьеру
32-летний футболист подписал контракт с "Риу Аве", сообщает португальский клуб в twitter.
Фабиу Коэнтрау заключил соглашение до конца нынешнего сезона. Он является воспитанником "Риу Аве" и играл за команду в начале карьеры и в чемпионате-2018/19. В прошлом сезоне был без клуба.
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Также Коэнтрау выступал за португальские "Бенфику", "Спортинг" и "Насьонал", испанскую "Сарагосу" и французский "Монако".
За "Реал" Фабиу Коэнтрау играл с 2011 до 2018 года и выиграл с ним Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
За сборную Португалии сыграл 52 матча и забил 5 голов.
- Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 6, 2020
Bem-vindo a casa, @Fabio_Coentrao
Belisca-te e acredita aqui https://t.co/EYqgqcm2SN #RAFC pic.twitter.com/Ap60wGvoPo
- Напомним, 7 октября немецкий полузащитник Марио Гетце перешел из дортмундской "Боруссии" в ПСВ.
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